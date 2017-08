Έφτασε στο Τέλ Αβίβ δύο ώρες πριν το ματς ο Μοτιεγιούνας (pic)

Στην αποστολή της εθνικής Λιθουανίας θα ενσωματωθεί ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος έφτασε στο Τελ Αβίβ λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς με τους Γεωργιανούς (31/8, 18:30) .

Την είδηση έδωσε ο δημοσιογραφός Ντονάτας Ουρμπόνας, ενώ η συμμετοχή του Λιθουανού ψηλού στομ παιχνίδι απέναντι στην ομάδαα του Ζούρου θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

Ο Μοτιεγιούνας δεν μπορούσε να ταξιδέψει με το αεροπλάνο για το Κάουνας, ώστε να φύγει με την υπόλοιπη ομάδα για το Τελ Αβίβ του Ισραήλ λόγω του τυφώνα Χάρβεϊ που έπληξε το Τέξας.

With 2 hours before Lithuania - Georgia game tip-off, Donatas Motiejunas arrived to Tel Aviv arena. Welcome back!

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 31 Αυγούστου 2017