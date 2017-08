Την τελευταία στιγμή για Μοτιεγιούνας! (pics)

Όπως μετέδωσε ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Μοτιεγιούνας δεν πήρε φυσικά μέρος στην προπόνηση αφού βρίσκεται στο δρόμο για το Τελ Αβίβ.

Εντός της ημέρας αναμένεται να φτάσει στην πόλη του Ισραήλ προκειμένου να ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του ωστόσο θεωρείται δύσκολο να δώσει το «παρών» στην σημερινή πρεμιέρα των Λιθουανών με την Γεωργία (31/8, 18:30).

Παρόλα αυτά είναι κάτι που θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

Motiejunas didn't participate in Lithuania practice today. On his way to Tel Aviv. Team still doesn't say if he play. I'm quite sure not

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 31 Αυγούστου 2017