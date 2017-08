Δέκατος καλύτερος παίκτης στο ΝΒΑ2Κ18 o Γιάννης! (pic)

Οι εκπληκτικές εμφανίσεις του Γιάννη Αντετετκοούνμπο την περσινή σεζόν σε σχέση με τα περιθώρια εξέλιξης του έχουν τρελάνει όλο τον κόσμο στο ΝΒΑ.

Πλάκα έχουν πάθει και οι άνθρωποι του παιχνιδιού NBA2K18, οι οποίοι τοποθετούν τον «Greek Freak» στην 10η θέση των καλύτερων παικτών της λίγκας, βάζοντας του rating 91.

Στην κορυφή ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ενώ την τετράδα συμπληρώνουν οι Ντουράντ, Λέοναρντ, Χάρντεν. Κάρι, Ουέστμπρουκ και Ντέιβις ισοβαθμούν στην 5η θέση με 94 overall. Τη δεκάδα κλείνουν οι Κάζινς, Τζορτζ και Γιάννης.

Which current players rank as the Top 10 highest rated in #NBA2K18? Here you go... pic.twitter.com/3wGjpNnsem

— NBA 2K 2K18 (@NBA2K) 30 Αυγούστου 2017