Λίλαρντ: «Ακόμα και αν ο ΛεΜπρόν ξεπεράσει τον Τζόρνταν δεν θα το παραδεχτείτε!» (pic)

Ένας φίλος του Λίλαρντ στο twitter ρώτησε τον γκαρντ των Μπλέιζερς για την πιθανότητα του ΛεΜπρόν Τζέιμς να ξεπεράσει τον Μάικλ Τζορνταν στο μέλλον

Ο σταρ του Πόρτλαντ δεν απέφυγε να απαντήσει, τονίζοντας πως ακόμα και αν κάποιος μελλοντικά γίνει καλύτερος του Τζόρνταν, ο κόσμος δεν πρόκειται να το παραδεχτεί ποτέ.

Βέβαια από τον «Βασιλιά» λείπουν τρία δαχτυλίδια ακόμα για να μπορέσει να κοιτάξει τον Air (έχει 6 στους 6 τελικούς )στα μάτια όσον αφορά τα πρωταθλήματα.

I don't think ppl will ever be able to admit someone is better than Jordan even if they are lol... https://t.co/DiLT7BLHd5

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) 30 Αυγούστου 2017