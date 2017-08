Αγωνία για Μοτιεγιούνας στη Λιθουανία! (pic)

ΜΑΥΡΟ ή ΚΙΤΡΙΝΟ; Παρακολούθησε την ταινία δράσης της bwin, μάντεψε το νικητή και μπες στη μεγάλη κλήρωση για ένα Opel Adam (21+)!

Σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντονάτας Ουρμπόνας, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με τον Μοτιεγιούνας ο οποίος ωστόσο αναμένεται να δώσει το «παρών» στην προπόνηση της Τετάρτης (30/8).

Ο Αντομάιτις του έδωσε άδεια προκειμένου να βρεθεί δίπλα στη σύζυγό του και το νεογέννητο παιδί του, αλλά ο τυφώνας «Χάρβεϊ» που «χτύπησε» το Χιούστον τον κράτησε... κολλημένο στις ΗΠΑ.

Η Λιθουανία έχει πρεμιέρα στο Eurobasket την Πέμπτη (31/8) κόντρα στη Γεωργία, επικοινωνία με τον Μοτιεγιούνας δεν υπάρχει και η αγωνία χτυπάει... κόκκινα στους Λιθουανούς.

