Ο Έλληνας γκαρντ θα έχει 91 rating στο νέο 2Κ, το ίδιο ακριβώς με αυτό του Πολ Τζορτζ και το 4ο καλύτερο στα σμολ φόργουορντ του παιχνιδιού.

Πρώτος και καλύτερος ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με rating που φτάνει το 97, ενώ ακολουθούν οι Κέβιν Ντουράντ (96) και Καουάι Λέοναρντ (95) πριν από τους Αντετοκούνμπο (91) και Πολ Τζορτζ (91).

.@KingJames leads the list of the Top 10 highest rated SFs in #NBA2K18! pic.twitter.com/8RpSxBZddX

— NBA 2K 2K18 (@NBA2K) 29 Αυγούστου 2017