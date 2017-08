Με το βραβείο του Πιο Βελτιωμένου Παίκτη ο Γιάννης! (pic)

H σεζόν 2016-17 ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αναδείχθηκε Πιο Βελτιωμένος Παίκτης της Χρονιάς» στο ΝΒΑ έπειτα από όσα... εξωπραγματικά έκανε με τους Μιλγουόκι Μπακς, αφήνοντας πίσω του τον Ρούντι Γκομπέρ και τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο μεγάλος Ντιρκ Νοβίτσκι ήταν εκείνος που παρουσίασε το βραβείο που κέρδισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην τελετή όπου ο Greek Freak δεν κατάφερε να δώσει το παρών, παραλαμβάνοντάς το... ετεροχρονισμένα από τον νέο τζένεραλ μάνατζερ των Μπακς, Τζον Χορστ.

GM Jon Horst presents @giannis_an34 with his @NBA Most Improved Player Award!! #FearTheDeer pic.twitter.com/YJDiqQfBpz

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 29 Αυγούστου 2017