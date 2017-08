Ο 23άχρονος φόργουορντ (2μ.01) ξενιτεύεται για λογαριασμό της Ούμεα που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Σουηδίας. Πέρσι αγωνίστηκε στα Τρίκαλα έχοντας 1.1 πόντους σε 24 συμμετοχές στην Basket League με τους Θεσσαλούς.

Alexandros Varytimiadis signs with UMEÅ BSKT in Sweden and will compete in Basketligan Basketsverige.se!... https://t.co/DEUUoQOLlK

— Tangram Sports (@TangramSports) 29 Αυγούστου 2017