Το κορυφαίο σέντερ στο 2Κ18 είναι ο... ΝτεΜάρκους Κάζινς (pic)

Οι Πέλικανς της; Νέας Ορλεάνης μετά τον Άντονι Ντέιβις που αναδείχτηκε καλύτερο «τεσσάρι» στο παιχνίδι ΝΒΑ2Κ18, διαθέτουν στο ρόστερ τους και το καλύτερο σέντερ.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του παιχνιδιού ο ΝτεΜάρκους Κάζινς με 92 βαθμούς στο rating είναι το καλύτερο «πεντάρι» του ΝΒΑ.

Ακολουθούν οι Καρλ Άντονι Τάουνς και τρεις Ευρωπαίοι (Μαρκ Γκασόλ, Νίκολα Γιόκιτς, Ρούντι Γκομπέρ).

Αναλυτικά οι δέκα πρώτοι...

Are you ready to find out the Top 10 players at each position in #NBA2K18? First up, the top rated centers! pic.twitter.com/1BUqWaUkAt

— NBA 2K 2K18 (@NBA2K) 28 Αυγούστου 2017