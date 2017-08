Οι... πρωταθλητές των φιλικών του Eurobasket

Οι απουσίες είναι ηχηρές ωστόσο το 40ό διευρυμένο Eurobasket φθάνει την αγωνία στο απροχώρητο. Από τα τηλεοπτικά πλάνα στο Ελσίνκι, το Τελ Αβίβ, την Κωνσταντινούπολη και την Κλουζ που θα φιλοξενήσουν τους τέσσερις ομίλους μέχρι τους παίκτες που πηγαίνουν στα αποδυτήρια, το επιβλητικό κύπελλο, τον ενθουσιασμό που επικρατεί στις εξέδρες από τους φιλάθλους των 24 ομάδων, το τζάμπολ και όλα τα συμπαρομαρτούντα.

Οι ομάδες μπαίνουν στην αφετηρία και το gazzetta.gr παρουσιάζει τα πεπραγμένα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, κάνοντας τη σούμα των νικητών που βγάζει... πρωταθλητές τους Σέρβους και τους Ισπανούς. Οι ασημένιοι Ολυμπιονίκες στο Ρίο και η εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης «φούρια ρόχα» έδωσαν εννιά φιλικά και μέτρησαν οκτώ νίκες. Οι, μεν, Σέρβοι ηττήθηκαν μόνο από τη Γεωργία του Ηλία Ζούρου στο «Ακρόπολις», οι δε Ίβηρες την... πάτησαν εντός έδρας από τους Βέλγους στο παιχνίδι που ο Σέρχιο Γιουλ τέθηκε νοκ άουτ λόγω ρήξης χιαστού στο δεξί γόνατο.

Στον αντίποδα, η Φινλανδία, η Ουκρανία και η Ρουμανία πέτυχαν μόλις μια νίκη στα φιλικά προετοιμασίας ενώ το Ισραήλ έδωσε τα περισσότερα παιχνίδια πριν από τα επίσημα ματς, 13 τον αριθμό, με ρεκόρ 9-4. Σε ό,τι αφορά τη Λιθουανία, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της με αρνητικό πρόσημο (4-5) ενώ η Κροατία έδωσε μόλις πέντε παιχνίδια πριν από το πρώτο τζάμπολ του Eurobasket.

Το gazzetta.gr παρουσιάζει ανά όμιλο τα αποτελέσματα και τους πρώτους σκόρερ των 24 ομάδων στα φιλικά προετοιμασίας.

A' ΟΜΙΛΟΣ

ΓΑΛΛΙΑ: 6-2 (75%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs Τυνησία / 67-53 / Ντε Κολό (20)

2. vs Κροατία / 87-92 / Φουρνιέ (24)

3. vs Λιθουανία / 98-77 / Ντε Κολό & Φουρνιέ (17)

4. vs Λιθουανία / 71-96 / Ντε Κολό (16)

5. vs Βέλγιο / 85-60 / Φουρνιέ (15)

6. vs Μαυροβούνιο / 100-70 / Ντε Κολό (24)

7. vs Ιταλία / 88-63 / Λοβέρν (20)

8. vs Γερμανία / 85-79 / Ντε Κολό (20)

ΕΛΛΑΔΑ: 6-3 (66.6%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs Ρουμανία / 106-48 / Παπανικολάου (17)

2. vs Μ. Βρετανία / 92-64 / Πρίντεζης & Παππάς (12)

3. vs Μαυροβούνιο / 83-81 / Γ. Αντετοκούνμπο (20)

4. vs Σερβία / 61-93 / Μπουρούσης (13)

5. vs Μ. Βρετανία / 72-68 / Παππάς (22)

6. vs Μ. Βρετανία / 88-84 / Παππάς

7. vs Γεωργία / 71-72 / Παπανικολάου (15)

8. vs Ιταλία / 73-70 / Πρίντεζης (19)

9. vs Σερβία / 67-69 / Σλούκας (15)

ΠΟΛΩΝΙΑ: 7-4 (63.6%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs Τσεχία / 101-68 / Τόμας Γκιέλο (13)

2. vs Τσεχία / 85-72 / Ματέους Πονίτκα (22)

3. vs Λιθουανία / 58-59 / Νταμιάν Κούλιγκ (14)

4. vs Λετονία / 80-76 / Ματέους Πονίτκα (14)

5. vs Λετονία / 65-77 / Νταμιάν Κούλιγκ (12)

6. vs Σερβία / 78-85 / Ματέους Πονίτκα (22)

7. vs Γερμανία / 80-75 / Άνταμ Βασίνσκι (18)

8. vs Ρωσία / 81-78 / Έι Τζέι Σλότερ (16)

9. vs Ισραήλ / 74-77 / Πονίτκα & Βασίνσκι (12)

10. vs Μεγάλη Βρετανία / 86-76 / Βασίνσκι (13)

11. vs Ουγγαρία / 74-64 / Πρέμισλαβ Καρνόφσκι (21)

ΣΛΟΒΕΝΙΑ: 5-3 (62.5%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs. Πανεπιστημιακή ομάδα Ρωσίας / 79-63 / Λούκα Ντόντσιτς (14)

2. vs. Ουγγαρία / 84-64 / Λούκα Ντόντσιτς (18)

3. vs. Τσεχία / 88-80 / Λούκα Ντόντσιτς (20)

4. vs. Κροατία / 81-85 /Λούκα Ντόντσιτς (27)

5. vs. Ουκρανία / 78-67 / Γιάκα Μπλάζιτς (14)

6. vs. Ισραήλ / 84-89 / Λούκα Ντόντσιτς (24)

7. vs. Τουρκία / 84-86 / Γκόραν Ντράγκιτς (22)

8. vs. Κροατία / 74-73 / Γκόραν Ντράγκιτς (18)

ΙΣΛΑΝΔΙΑ: 3-5 (37.5%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs Βέλγιο / 83-76 / Μάρτιν Χέρμανσον (15)

2. vs Βέλγιο / 85-70 / Χίλνουρ Μπέρινγσον (17)

3. vs Γερμανία / 66-90 / Μάρτιν Χέρμανσον (12)

4. vs Ουγγαρία / 60-56 / Μάρτιν Χέρμανσον (14)

5. vs Ρωσία / 69-82 / Μάρτιν Χέρμανσον (22)

6. vs Ουγγαρία / 66-81 / Χέρμανσον & Πάλσον (13)

7. vs Ουγγαρία / 67-82 / Μάρτιν Χέρμανσον (17)

8. vs Λιθουανία / 62-84 / Τρίγκβι Χλίνασον (19)

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: 1-7 (12.5%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs. Λετονία / 81-85 / Τζέραλντ Λι (21)

2. vs Ρωσία / 75-91 / Σάσου Σάλιν (23)

3. vs. Ισραήλ / 92-97 / Λόρι Μάρκανεν (18)

4. vs. Ιταλία / 64-78 / Σον Χαφ (13)

5. vs Ιταλία / 70-75 / Λόρι Μάρκανεν (19)

6. vs. Τουρκία / 93-88 / Έρικ Μέρφι (15)

7. vs. Τσεχία / 62-83 / Μέρφι & Λι (10)

8. vs. Ρωσία / 91-100 / Λόρι Μάρκανεν (26)

Β' ΟΜΙΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ: 7-2 (77.7%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs Πανεπιστημιακή ομάδα Ρωσίας / 97-86 / Σερμαντίνι (18)

2. vs Αυστρία / 77-87 / Σενγκέλια (22)

3. vs Λετονία / 73-69 / Σερμαντίνι (20)

4. vs Λιθουανία / 81-70 / Σενγκέλια (18)

5. vs Τσεχία / 87-76 / Σενγκέλια (22)

6. vs Τσεχία / 68-64 / Σενγκέλια (17)

7. vs Ελλάδα / 72-71 / Σερμαντίνι (23)

8. vs Σερβία / 68-66 / Σενγκέλια (21)

9. vs Ιταλία / 65-73 / Σερμαντίνι (14)

ΙΣΡΑΗΛ: 9-4 (69.2%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs Ισπανία / 70-90 / Κουλέτσοφ (18)

2. vs Ισπανία / 56-76 / Μορ & Ζιβ (12)

3. vs Ρουμανία / 83-73 / Οχαγιόν & Τιμόρ (11)

4. vs Ρουμανία / 85-81 / Κάσπι (16)

5. vs Φινλανδία / 97-92 / Μέκελ (18)

6. vs Ρωσία / 79-71 / Ντόουσον (18)

7. vs Μεγάλη Βρετανία / 90-62 / Χάουελ (12)

8. vs Μεγάλη Βρετανία / 78-69 / Μέκελ (16)

9. vs Σλοβενία / 89-84 / Κάσπι (23)

10. vs Τουρκία / 83-84 / Κάσπι (18)

11. vs Πολωνία / 77-74 / Κάσπι (15)

12. vs Ουγγαρία / 85-70 / Κάσπι (17)

13. vs Μεγάλη Βρετανία / 64-85 / Χάουελ (17)

ΙΤΑΛΙΑ: 7-4 (63.6%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs Λευκορωσία / 96-36 / Μπελινέλι (14)

2. vs Ολλανδία / 66-57 / Ντατόμε (14)

3. vs Φινλανδία / 78-62 / Μπελινέλι (15)

4. vs Φινλανδία / 75-70 / Μπελινέλι (14)

5. vs Τουρκία / 73-53 / Ντατόμε (17)

6. vs Μαυροβούνιο / 67-66 / Μπελινέλι (24)

7. vs Βέλγιο / 60-80 / Μέλι (11)

8. vs Γαλλία / 63-88 / Μπελινέλι (15)

9. vs Σερβία / 65-73 / Μπελινέλι (20)

10. vs Ελλάδα / 70-73 / Χάκετ (19)

11. vs Γεωργία / 73-65 / Αραντόρι (18)

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ: 4-5 (44.4%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs Πολωνία / 59-58 / Βαλαντσιούνας (14)

2. vs Γεωργία / 70-81 / Γκουντάιτις (17)

3. vs Κουζμίνσκας / 80-82 / Κουζμίνσκας (21)

4. vs Γαλλία / 77-98 / Γκουντάιτις - Γκετσεβίτσιους (14)

5. vs Γαλλία / 96-71 / Καλνιέτις (18)

6. vs Ρουμανία / 97-64 / Βαλαντσιούνας (16)

7. vs Λετονία / 77-87 / Λεκαβίτσιους (16)

8. vs Ισλανδία / 84-62 / Κουζμίνσκας (17)

9. vs Ισπανία / 78-89 / Βαλαντσιούνας (21)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 3-5 (37.5%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs Βέλγιο / 69-71 / Ντανίλο Μπαρτέλ (15)

2. vs Ισλανδία / 90-66 / Ντανίλο Μπαρτέλ (18)

3. vs Ρωσία / 60-89 / Ρόμπιν Μπένζινγκ (11)

4. vs Ουγγαρία / 67-65 / Ρόμπιν Μπένζινγκ (25)

5. vs Ρωσία / 79-76 / Ντένις Σρέντερ (28)

6. vs Πολωνία / 75-80 / Ντένις Σρέντερ (26)

7. vs Σερβία / 56-87 / Ντένις Σρέντερ (16)

8. vs Γαλλία / 79-85 / Ντένις Σρέντερ (23)

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: 1-7 (12.5%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs Ολλανδία / 65-70 / Οτβερτσένκο (15)

2. vs Λευκορωσία / 74-77 / Λίποβι & Πουστοζβόνοφ (11)

3. vs Μεγάλη Βρετανία / 64-86 / Μισούλα (12)

4. vs Ρουμανία / 91-57 / Πουστοζβόνοφ (15)

5. vs Σλοβενία / 67-78 / Πουστοβόι (13)

6. vs Κροατία / 74-79 / Πουστοβόι (18)

7. vs Τουρκία / 55-79 / Κραβτσόφ (15)

8. vs Μαυροβούνιο / 62-75 / Κραβτσόφ (10)

Γ' ΟΜΙΛΟΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ: 8-1 (88.8%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs Ισραήλ / 90-70 / Χάιμε Φερνάντεθ (17)

2. vs Ισραήλ / 76-56 / Οριόλ Παουλί (13)

3. vs Τυνησία / 71-45 / Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (13)

4. vs Βέλγιο / 71-89 / Πάου Γκασόλ (12)

5. vs Βενεζουέλα / 90-44 / Μαρκ Γκασόλ (16)

6. vs Σενεγάλη / 80-69 / Ρίκι Ρούμπιο / (14)

7. vs Βενεζουέλα / 90-62 / Πάου Γκασόλ (21)

8. vs Βέλγιο / 88-72 / Ουίλι Ερνανγκόμεθ (20)

9. vs Λιθουανία / 79-78 / Πάου Γκασόλ (24)

ΚΡΟΑΤΙΑ: 4-1 (80%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs Γαλλία / 92-87 / Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς (21)

2. vs Λιθουανία / 82-80 / Ντάριο Σάριτς (28)

3. vs Σλοβενία / 85-81 / Ντάριο Σάριτς (25)

4. vs Ουκρανία / 79-74 / Ιβάν Μπούβα (17)

5. vs Σλοβενία / 73-74 / Ντάριο Σάριτς (16)

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: 4-8 (33.3%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs Σλοβακία / 76-47 / Βίτμαν (17)

2. vs Σλοβακία / 72-51 / Μπένκε (14)

3. vs Σλοβενία / 64-84 / Βοϊβόντα (15)

4. vs Τσεχία / 51-85 / Βοϊβόντα (12)

5. vs Ρωσία / 69-84 / Βοϊβόντα (18)

6. vs Ισλανδία / 56-60 / Περλ (17)

7. vs Γερμανία / 65-67 / 'Ελιγνσκφελντ (18)

8. vs Ισλανδία / 81-66 / Βοϊβόντα (17)

9. vs Ισλανδία / 82-67 / Βοϊβόντα, Κέλερ & Περλ (12)

10. vs Μεγάλη Βρετανία / 64-82 / Χάνγκα (14)

11. vs Ισραήλ / 70-85 / Χάνγκα (17)

12. vs Πολωνία / 64-74 / Φέρεντζ (16)

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ: 2-6 (25%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs Ελλάδα / 81-83 / Ιβάνοβιτς (22)

2. vs Σερβία / 71-82 / Ντούμπλιεβιτς (13)

3. vs Ιταλία / 66-67 / Ντούμπλιεβιτς (13)

4. vs Γαλλία / 70-100 / Ράις (14)

5. vs Βέλγιο / 78-64 / Βούτσεβιτς (17)

6. vs Τουρκία / 60-78 / Βούτσεβιτς (19)

7. vs Ουκρανία / 75-62 / Ράις (12)

8. vs Τουρκία / 70-84 / Βούτσεβιτς (12)

ΤΣΕΧΙΑ: 2-7 (22.2%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs Πολωνία / 68-101 / Αούντα (10)

2. vs Πολωνία / 72-85 / Παλίζα (14)

3. vs Ουγγαρία / 85-51 / Παλίζα (22)

4. vs Σλοβενία / 80-88 / Πετέρκα (17)

5. vs Γεωργία 76-87 / Πετέρκα (19)

6. vs Γεωργία / 64-68 / Σατοράνσκι (20)

7. vs Τουρκία / 66-67 / Μπόχασικ (16)

8. vs Φινλανδία / 83-62 / Σατοσάνσκι & Μπόχασικ (16)

9. vs Λετονία / 69-103 / Αούντα & Χρούμπαν (18)

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: 1-9 (11.1%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs Εσθονία / 55-87 / Ουότσον (15)

2. vs Πορτογαλία / 56-65 / Ουότσον (18)

3. vs Τυνησία / 67-56 / Μολντοβεάνου (14)

4. vs Τυνησία / 71-79 / Παλίτσιους (14)

5. vs Ισραήλ / 73-83 / Μαντάτσε (18)

6. vs Ισραήλ / 81-85 / Μολντοβεάνου (27)

7. vs Ελλάδα / 48-106 / Μολντοβεάνου (14)

8. vs Ουκρανία / 57-91 / Μαντάτσε (14)

9. vs Λιθουανία / 64-97 / Παλίτσιους, Μολντοβεάνου & Καλότα (15)

10. vs Λετονία / 68-98 / Μολντοβεάνου (19)

Δ' ΟΜΙΛΟΣ

ΣΕΡΒΙΑ: 8-1 (88.8%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs Σερβία Β' / 77-54 / Γιόβιτς (11)

2. vs Ελλάδα / 93-61 / Μπογκντάνοβιτς (14)

3. vs Μαυροβούνιο / 82-71 / Μπογκντάνοβιτς (25)

4. vs Πολωνία / 85-78 / Λούσιτς (22)

5. vs Ρωσία / 85-75 / Μάτσβαν (17)

6. vs Γερμανία / 87-56 / Μπίρτσεβιτς (21)

7. vs Ιταλία / 73-65 / Μαριάνοβιτς (21)

8. vs Γεωργία / 66-68 / Μαριάνοβιτς (19)

9. vs Ελλάδα / 69-67 / Μιλοσάβλιεβιτς (17)

ΛΕΤΟΝΙΑ: 5-2 (71.4%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs Φινλανδία / 85-81 / Σκέλε & Πέινερς (16)

2. vs Γεωργία / 69-73 / Νταϊρίς Μπέρτανς

3. vs Πολωνία / 76-80 / Ρόλαντς Σμιτς (14)

4. vs Πολωνία / 77-65 / Κρίσταπς Πορζίνγκις (24)

5. vs Λιθουανία / 87-77 / Νταβίς Μπερτάνς (18)

6. vs Ρουμανία / 98-68 / Μπερτάνς & Τίμα (14)

7. vs Τσεχία / 103-69 / Μάρτινς Μέιερς (18)

ΤΟΥΡΚΙΑ: 7-2 (77.7%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs Σουηδία / 97-96 / Φουρκάν Κορκμάζ (12)

2. vs Φινλανδία / 88-93 / Τσεντί Οσμάν (19)

3. vs Ιταλία / 53-73 / Φουρκάν Κορκμάζ (14)

4. vs Τσεχία / 67-66 / Τσεντί Οσμάν (19)

5. vs Σλοβενία / 86-84 / Μαχμούτογλου (20)

6. vs Ισραήλ / 84-83 / Φουρκμάν Κορκμάζ (19)

7. vs Μαυροβούνιο / 78-60 / Σινάν Γκιουλέρ (17)

8. vs Ουκρανία / 79-55 / Οσμάν, Σανλί & Σιπάχι (15)

9. Μαυροβούνιο / 84-70 / Τσεντί Οσμάν (19)

ΡΩΣΙΑ: 5-4 (55.5%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs Φινλανδία / 91-75 / Φριντζόν (18)

2. vs Ισραήλ / 71-79 / Σβεντ (20)

3. vs Ουγγαρία / 84-69 / Μοζγκόφ (20)

4. vs Γερμανία / 89-60 / Μοζγκόφ

5. vs Ισλανδία / 82-69 / Μ. Κουλάγκιν (20)

6. vs Γερμανία / 76-79 / Βοροντσέβιτς (22)

7. vs Σερβία / 75-85 / Σβεντ (17)

8. vs Πολωνία / 78-81 / Σβεντ (20)

9. vs Φινλανδία / 100-91 / Σβεντ

ΒΕΛΓΙΟ: 3-6 (33.3%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs Ισλανδία / 76-83 / Μανού Λεκόμ (15)

2. vs Ισλανδία / 70-85 / Κουεντίν Σερόν (16)

3. vs Γερμανία / 71-69 / Τζόναθαν Ταμπού (18)

4. vs Τυνησία / 65-70 / Ταμπού & Ζιλέ (13)

5. vs Ισπανία / 89-71 / Αξέλ Ερβέλ (18)

6. vs Γαλλία / 60-85 / Σαμ Βαν Ρόσομ (9)

7. vs Ιταλία / 80-60 / Ζαμ Σαλουμού (19)

8. vs Μαυροβούνιο / 64-78 / Σαμ Βαν Ρόσομ (14)

9. vs Ισπανία / 72-88 / Τζόναθαν Ταμπού (14)

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ: 2-6 (25%)

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΣΚΟΡ / ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ

1. vs Ουκρανία / 86-64 / Ολασενί (16)

2. vs Ελλάδα / 64-92 / Ολασενί (13)

3. vs Ισραήλ / 62-90 / Μπίγκμπι-Ουίλιαμς (16)

4. vs Ισραήλ / 69-78 / Λόρενς (15)

5. vs Ελλάδα 68-72 / Λόρενς (13)

6. vs Ελλάδα 84-88 / Κλαρκ (23)

7. vs Ουγγαρία / 82-64 / Ολασενί (14)

8. vs Πολωνία / 76-86 / Κλαρκ (16)