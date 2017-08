Κάτοικος Ντάλας θα είναι και την επόμενη σεζόν ο Νερλένς Νοέλ!

Οι Μάβερικς ανακοίνωσαν πως υπέγραψαν τον 23χρονο ψηλό για ένα χρόνο, κάτι το οποίο αναμενόταν.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Νοέλ είχε 8.5 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 1.1 μπλοκ σε 22 λεπτά συμμετοχής ανά ματς.

DONE DEAL! We have signed @NerlensNoel3 and the training camp roster is set!

: https://t.co/pb1bNDSiug pic.twitter.com/wQPfKvKZ4s

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 28 Αυγούστου 2017