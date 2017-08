Δεσπόζει ο Αντετοκούνμπο στο promo των Μπακς για το πρόγραμμα της σεζόν! (vid)

Τα «Ελάφια» ανέβασαν στα social media ένα βίντεο για μερικά από τα «must watch» παιχνίδια της σεζόν, όπως φυσικά για την πρεμιέρα της ομάδας, κι όχι μόνο...

Όπως ήταν φυσιολογικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεσπόζει στα περισσότερα πλάνα, αφού αποτελεί και το μεγάλο όνομα των Μπακς!

Δείτε το σχετικό βίντεο

Winter Is Coming.

Are you ready for the 2017-18 season!?!

Download, Print or Subscribe to the schedule HERE: https://t.co/gvjFJNjzJe pic.twitter.com/l57JUINTsp

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 27 Αυγούστου 2017