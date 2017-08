Η πρόκληση του Κόμπι στον Ουόλ! (pics)

Μετά την ανοικτή πρόκληση στον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν στο ΝΒΑ, σειρά πήρε ο... Τζον Ουόλ!

Το «Wizards Talk» ρώτησε και ο Κόμπι... απάντησε! Μάλιστα «τιτίβισε» και ο ίδιος ο Τζον Ουόλ, αποδεχόμενος την πρόκληση του Μπράιαντ να συμπεριληφθεί στην καλύτερη αμυντική πεντάδα.

What's your challenge for John Wall @kobebryant pic.twitter.com/zki8BJqeZI

Say no more !!RT @kobebryant: 1st team all defense

— John Wall (@JohnWall) 27 Αυγούστου 2017