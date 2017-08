Η πρωταθλήτρια Ισραήλ επέλεξε τον Φώτη Κατσικάρη για να την καθοδηγήσει τα δύο επόμενα χρόνια. Ο Έλληνας προπονητής αντικατέστησε τον Σιμόνε Πιανιτζιάνι στον πάγκο της Χάποελ Ιερουσαλήμ και πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν.

First practice in the books! #YallaHapoel pic.twitter.com/OV9q8HO5T4

— Hapoel Jerusalem B.C (@JerusalemBasket) 27 Αυγούστου 2017