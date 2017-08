Οι Ουόριορς του Μπάρον Ντέιβις στο ΝΒΑ2Κ18 ! (pic)

Η φοβερή ομάδα των Ουόριορς με μπροστάρη των Μπαρόν Ντέιβις είχε τρελάνει κόσμο στα playoffs του 2007.

Οι... πολεμιστές μπήκαν στην postseason, τερματίζοντας 8οι στην Δύση, όμως με τις τρομερές εμφανίσεις τους κατάφεραν να πετάξουν εκτός συνέχειας τους Μάβερικς του Νοβίτσκι, οι οποίοι τότε είχαν πάρει την πρώτη θέση στη regular season.

Για αυτό το λόγο το ΝΒΑ2Κ18 αποφάσισε να βάλει στη λίστα των κλασικών ομάδων την αρμάδα του Γκόλντεν Στέιτ, δίνοντας την ευκαιρία στους παίκτες του video game να τη θυμηθούν

Aye @Ronnie2K we all the way back !!! With this one !! @NBA2K #NBA2k pic.twitter.com/CNXYfKYWqD

— Baron Davis (@BaronDavis) 23 Αυγούστου 2017