Καλη συνέχεια στην ομάδα. Φοβερή εμπειρία και εύχομαι να την ξαναζήσω. Δικαιούμαστε να φτάσουμε ψηλά. #Proudfortheteam#Backtowork

A post shared by Konstantinos Mitoglou (@mitoo44) on Aug 26, 2017 at 2:02am PDT