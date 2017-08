Τρία τουρνουά, τρεις απονομές για τη Γεωργία του Ζούρου! (pic)

Η εθνική Γεωργίας αιφνιδίασε την Ελλάδα στην πρεμιέρα του τουρνουά «Ακρόπολις» κι εν συνεχεία επικράτησε των ασημένιων Ολυμπιονικών και δευτεραθλητών κόσμου, Σέρβων, κατακτώντας την πρώτη θέση στον θεσμό.

Στο μεταξύ, ο Ηλίας Ζούρος, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Γεωργίας τον Φεβρουάριο του 2016, δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ζάζα Πατσούλια ενώ ο Βίκτορ Σανικίτζε δεν πρόλαβε το Eurobasket και ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι προέρχεται από μακρά περίοδο αποχής από τα παρκέ.

Παρ' όλα αυτά οι Γεωργιανοί είναι μια ομάδα με αρχές στο παιχνίδι της που ολοκλήρωσε τα φιλικά με τρεις πρωτιές στα τουρνουά της Κλαϊπέντα, της Τιφλίδας και της Αθήνας!

won so far

1. Klaipeda International Tournament

2. Tbilisi City Hall Cup

3. Acropolis International Tournament

...

NEXT? pic.twitter.com/cPZYcbi39m

— GeorgiaNationalTeam (@_GeoBasketball) 25 Αυγούστου 2017