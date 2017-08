Τζέιμς: «Η Γιούβε θα νικήσει 5-1 τον Ολυμπιακό» (pic)

Ο Μάικ Τζέιμς παρακολουθεί ποδόσφαιρο, εκφράζει αρκετά συχνά τη στήριξή του στη Γιουβέντους και έχει εξηγήσει ότι ο αγαπημένος παίκτης του είναι ο Ντιμπάλα. Η κλήρωση του Champions League έφερε τον Ολυμπιακό στον δρόμο της «Μεγάλης Κυρίας» και ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού και νυν των Σανς έκανε τα προγνωστικά του. Όταν λοιπόν ένας από τους ακόλουθους του στο Twitter του έγραψε ότι «η Γιούβε είναι τυχερή. Έπεσε στον ίδιο όμιλο με τον Ολυμπιακό», ο Τζέιμς εξήγησε: «Μακάρι να ήμουν σε αυτό το ματς. Γιούβε 5-1! Δεν είναι έλλειψη σεβασμού αλλά η Γιούβε είναι η ομάδα μου».

I wish I could go to that game. Juve 5-1 https://t.co/SHGwXgrNIB

— Michael James (@TheNatural_05) 25 Αυγούστου 2017