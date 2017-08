O γνωστός και ως «Big Shot Rob» για τις clutch στιγμές του, κλείνει τα 47 του χρόνια και οι Χιούστον Ρόκετς φρόντισαν να στείλουν τις δικές τους ευχές.

Με τις «ρουκέτες» κατέκτησε δύο από τα επτά πρωταθλήματα της καριέρα του, το 1994 και το 1995.

Join us in wishing #Rockets50 honoree, @RKHorry a very happy birthday! pic.twitter.com/1ATaf16I3O

— Houston Rockets (@HoustonRockets) 25 Αυγούστου 2017