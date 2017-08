Οι Μιλγουόκι Μπακς επέλεξαν τις 10 καλύτερες στιγμές του Έλληνα φόργουορντ και τις παρουσίασε με ένα «χορταστικό» ΤΟΡ-10.

Φυσικά στην κορυφή βρέθηκε το νικητήριο καλάθι μέσα στο «Madison Square Garden» απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς.

The Greek Freak's Top 10 Plays From Last Season!! pic.twitter.com/91sDZBZROO

