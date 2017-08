Ξέσπασμα του ΛεΜπρόν για αυτούς που καίνε τις φανέλες! (pics)

Ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ είχε δει και τις δικές του φανέλες να καίγονται πριν από επτά χρόνια, όταν είχε μετακομίσει από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στους Μαϊάμι Χιτ.

Λογικό και επόμενο και γνωρίζει από πρώτο χέρι πώς είναι για κάποιον παίκτη να το αντιμετωπίζει, είτε ήθελε να γίνει trade (όπως ο Χέιγουορντ) είτε απλά επειδή του το ανακοίνωσαν (όπως ο Τόμας).

Μάλιστα υπερασπίστηκε και με τον παραπάνω τον νέο του συμπαίκτη, εξηγώντας ότι έγινε trade ενώ είχε παίξει και σε ματς των Σέλτικς αμέσως μετά τον θάνατο της αδερφής του.

Δείτε τα χαρακτηριστικά post του ΛεΜπρόν

The burning of the jersey thing is getting ridiculous now! The man was traded. What do u not understand? & played in a game after ..... — LeBron James (@KingJames) 24 Αυγούστου 2017

sister tragic death. Gordon Hayward paid he's dues as well and decided to do what's best for him and family. Put in the work, got better.... — LeBron James (@KingJames) 24 Αυγούστου 2017

Became an All-Star, etc!! If these guys weren't good, u guys would be the first to say "get them up out of here". Man beat it! When "we".... — LeBron James (@KingJames) 24 Αυγούστου 2017

decide to do what best for us it's "cowardly" "traitor", etc but when it's on the other side it's "business" huh!?!? Ooh ok. Man do..... — LeBron James (@KingJames) 24 Αυγούστου 2017