Χωρίς τον Καρμέλο η καμπάνια των Νικς για τα διαρκείας! (pic)

Όταν έχεις στην ομάδα έναν παίκτη σαν τον Καρμέλο Άντονι που έχει τον ρόλο του ηγέτη, είναι λογικό και επόμενο να βρίσκεται σε όλες τις καμπάνιες.

Πολλώ δε μάλλον των εισιτηρίων διαρκείας. Οι Νικς ωστόσο άφησαν απ' έξω τον «Μέλο», όπερ και σημαίνει ότι ολοένα και επιβεβαιώνονται τα σενάρια που τον θέλουν να αποχωρεί από τη Νέα Υόρκη.

Αντίθετα στην αφίσα συμπεριλαμβάνονται οι Πορζίνγκις, Ερνανγκόμεθ και ο rookie Ντιλίκινα.

Never miss a moment with a 2017-18 Full Season Plan, now on sale at https://t.co/fn85V5Hfi8. #Knicks #NewYorkForever pic.twitter.com/47UwJPRpDf

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 25 Αυγούστου 2017