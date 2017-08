Έδωσε υπόσχεση στον Μπλατ κι επιστρέφει στην Νταρουσάφακα ο Ουαναμέικερ! (pics)

Κι ενώ όλα έδειχναν πως θα κατέληγε είτε στο ΝΒΑ είτε στην Φενέρμπαχτσε, ο Μπραντ Ουαναμέικερ μάλλον θα κάνει την... ανατροπή!

Όπως υποστηρίζει ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, Ντέβιντ Πικ, ο 28χρονος γκαρντ δεσμεύθηκε για την επιστροφή του στην Νταρουσάφακα στον Ντέιβιντ Μπλατ, κάτι που σύμφωνα με τον δημοσιογράφο φέρεται να το είπε ο ίδιος.

Μάλιστα, ο Ουαναμέικερ βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για να αρχίσει την προετοιμασία με την ομάδα του.

«Ο Μπραντ Ουαναμέικερ δεσμεύθηκε στον Ντέιβιντ Μπλατ να επιστρέψει στην Νταρουσάφακα, για $1.5 εκατομμύρια, όπως μου είπε. Ο Ουαναμέικερ έχει φτάσει στην Κωνσταντινούπολη και θα αρχίσει προετοιμασία με την Νταρουσάφακα και όχι με την Φενέρ», αναφέρει ο Πικ.

Euroleague star PG Brad Wanamaker has committed to rejoin David Blatt and EuroCup contenders Darussafaka on a $1.5M deal, he tells me.

— David Pick (@IAmDPick) 20 Αυγούστου 2017