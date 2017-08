Η Μπαρτσελόνα στέλνει τον Ράις στην... Β' κατηγορία (pic)

Γίνεται παίκτης με συμβόλαιο δύο εκατομμυρίων δολαρίων να παίξει στην Β' κατηγορία Ισπανίας; Κι όμως γίνεται!

Ο Ταϊρίς Ράις δεν υπολογίζεται από τον Σίτο Αλόνσο με αποτέλεσμα να ψάχνουν οι «μπλαουγκράνα» τρόπο να τον αποδεσμεύσουν και να απαλλαγούν από τα δύο εκατομμύρια δολάρια.

Εκείνος δύσκολα θα βρει ανάλογο συμβόλαιο γεγονός που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τη μετακόμισή του από τη Βαρκελώνη.

Πάντως, όπως έγραψε ο Ντέιβιντ Πικ, εάν και εφόσον δεν αποτελέσει παρελθόν και επιμείνει στο συμβόλαιο που έχει τότε θα τον στείλει η ομάδα στην... Β' κατηγορία.

Source: Barcelona inform Tyrese Rice brass that he is LEB Gold bound unless sides reach resolution to kill deal. That's $2M+ in the minors.

— David Pick (@IAmDPick) 23 Αυγούστου 2017