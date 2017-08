Έσπασε το πόδι του ο Λεκαβίτσιους, χάνει το Eurobasket! (pic)

Ο Λούκας Λεκαβίτσιους τέθηκε νοκ άουτ από το Eurobasket αφού έσπασε το πόδι του στο φιλικό με την Ισλανδία ενώ ο ομοσπονδιακός προπονητής της Λιθουανίας, Τόμας Αντομάιτις, ανακοίνωσε χθες (22/8) τη 12άδα της Lietuva για το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο νέος γκαρντ του Παναθηναϊκού τραυματίστηκε στο φιλικό με τους Ισλανδούς και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο ώστε να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις που έδειξαν ότι υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο του ποδιού του.

Πλέον ο προβληματισμός έχει να κάνει και με τον Παναθηναϊκό, αφού μένει να γίνει γνωστό το διάστημα που ο Λιθουανός γκαρντ θα μείνει εκτός δράσης. Τη θέση του στη 12άδα της Λιθουανίας θα πάρει ο 28άχρονος γκαρντ (1μ.94) Άντας Γιουσκεβίτσιους.

BREAKING: Lekavicius out from Eurobasket due to broken foot. Blow for Lithuania. Juskevicius to replace him

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 23 Αυγούστου 2017