Ο πιο υψηλόμισθος παίκτης στην ιστορία κάθε ομάδας του ΝΒΑ! (vid)

Τον παίκτη με τον υψηλότερο μισθό στην ιστορία της κάθε ομάδας του ΝΒΑ παρουσίασε το HoopsHype.

Στο Μιλγουόκι την πρώτη θέση παίρνει ο δικός μας Γιάννης Αντετοκούνμπο (22.471.911 τη σεζόν 2017-18), στους Μπουλς δεσπόζει ο Μάικλ Τζόρνταν (1997-98, 33.140.000 εκατ .δολάρια), ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κατακτά την κορυφή στο Κλίβελαντ, αφού θα πάρει 33.285.709 εκατ. δολάρια την σεζόν που μας έρχεται. Οι πρωταθλητές Ουόριορς εκπροσωπούνται με τον Στεφ Κάρι, ο οποίος θα βάλει 34.682.550 εκατ. δολάρια στον τραπεζικό του λογαριασμό την σεζόν 2017-18.

Αναλυτικά ο υψηλότερος μισθός στην ιστορία κάθε ομάδας (εκατομμύρια δολάρια)

Ατλάντα: Χάουαρντ (23.500.000, 2016-17)

Bοστώνη: Αϊζάια Τόμας (27.727.900, 2017-180

Μπρούκλιν: Tζόνσον (21.894.863, 2015-16)

Σάρλοτ: Xάουαρντ (23.500.000, 2017-18)

Μπουλς: Τζόρνταν (33.140.000, 1997-98)

Κλίβελαντ: ΛεΜπρόν (33.285.709, 2017-18)

Ντάλας: Noβίτσκι (25.000.000, 2016-17)

Ντένβερ: Μίλσαπ (30.769.231, 2017-18)

Ντιτρόιτ: Ντράμοντ (23.775.506, 2017-18)

Ουόριορς: Κάρι (34.682.550, 2017-18)

Χιούστον: Xάρντεν (28.299.399, 2017-18)

Ιντιάνα: Ολαντίπο (21.000.000, 2017-18)

Κλιπερς: Γκρίφιν (29.512.900, 2017-18)

Λέικερς: Kόμπι (30.453.000, 2013-14)

Μέμφις: Kόνλεϊ (28.530.608, 2017-18)

Χιτ: Μπος (25.289.390, 2017-18)

Mπακς: Γιάννης Αντετοκούνμπο (22.471.911, 2017-18)

Μινεσότα: Γκαρνέτ (28.987.500, 2003-04)

Νέα Ορλεάνη: Xoλιντέι (24.666.667, 2017-18)

Νικς: Kαρμέλο (26.243.760)

Οκλαχόμα: Oυέστμπρουκ (28.299.399, 2017-18)

Ορλάντο: Αρίνας (22.346.536, 2013-14)

Σίξερς: Ρέντικ (21.000.000, 2017-18)

Φοίνιξ: Σακίλ Ο'Νίλ (20.000.000, 2008-09)

Πόρτλαντ: Λίλαρντ (26.153.057, 2017-18)

Σακραμέντο: Τζορτζ Χιλ (20.000.000, 2017-18)

Σαν Αντόνιο: Nτάνκαν (22.183.218, 2009-10)

Τορόντο: Λάουρι (28.703.704, 2017-18)

Τζαζ: Γκομπέρ (21.224.719, 2017-18)

Ουάσινγκτον: Ότο Πόρτερ (24.773.250, 2017-18)

