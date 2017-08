Άλλαξε νούμερο λόγω... Άουερμπαχ ο Ίρβινγκ (pics)

Καθημερινά ειδικά στοιχήματα (21+).

Οι Σέλτικς απέκτησαν τον Κάιρι Ίρβινγκ αντί των Αζάια Τόμας, Τζέι Κράουντερ, Άντε Ζίζιτς κι ενός pick α' γύρου στο Draft 2018 που παραχωρήθηκαν στους Καβαλίερς ενώ ο Uncle Drew αποχωρίστηκε το αγαπημένο του #2 που φορούσε τα προηγούμενα έξι χρόνια στους Καβς αφού η Βοστόνη έχει αποσύρει το συγκεκριμένο νούμερο τιμώντας τον θρύλο Ρεντ Άουερμπαχ. Έτσι ο Ίρβινγκ επέλεξε το #11 που φορούσε στο St. Patrick High School, στο Νιου Τζέρσεϊ.

Kyrie has picked his new jersey number: pic.twitter.com/HEVnb5jvQX

Just like old times.

Kyrie Irving will wear #11 in green for the Celtics as he did in High School pic.twitter.com/sm4cwSUIkQ

— Boston Celtics 365 (@Celts365) 23 Αυγούστου 2017