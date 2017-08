Συγκεκριμένα το μουσείο «Dreamland Wax Museum» στη Βοστώνη αποκάλυψε το κέρινο ομοίωμα του Πολ Πιρς.

Βέβαια μόνο ο... αριθμός στη φανέλα θυμίζει τον «Truth» γιατί όλο το υπόλοιπο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αποτυχία.

Άραγε τι είναι χειρότερο; Το συγκεκριμένο ομοίωμα ή το άγαλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στο αεροδρόμιο της Μαδέιρα;

Damn, they did my boy @paulpierce34 dirty @StoolGreenie pic.twitter.com/B7iPDieWXH

— Ben DiGiulio (@BDiGiulio) 21 Αυγούστου 2017