Σε μοναδικό θέμα συζήτησης όχι μόνο για το ΝΒΑ, αλλά για το μπάσκετ συνολικά έχει αναδειχθεί η ανταλλαγή της δεκαετίας που έφερε τον Τόμας μαζί με τους Κρόουντερ και Ζίζιτς στους Καβαλίερς και τον Ίρβινγκ στους Σέλτικς. Οι Κέλτες ανέβασαν στον επίσημο λογαριασμό τους στο twitter ένα βίντεο με φάσεις του Ίρβινγκ τονίζοντας πως είναι μια γεύση από αυτό που πρόκειται να συμβεί στο μέλλον...

A taste of what's to come pic.twitter.com/BzP3OgoQ28

— Boston Celtics (@celtics) August 23, 2017