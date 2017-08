Οριστικό ο Τόμας στους Καβαλίερς, ο Ίρβινγκ στους Σέλτικς (pics)

Και η σπουδαία ανταλλαγή ίσως η μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας είναι πλέον γεγονός. Μια ανταλλαγή για την οποία δεν ακούστηκαν πολλά λόγια, αλλά μόλις βγήκε στην επιφάνεια οριστικοποιήθηκε άμεσα. Έτσι από τη νέα χρονιά ο Κάιρι Ίρβινγκ που τόσο ήθελε να φύγει από τους Καβαλίερς και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς θα βρίσκεται στους Σέλτικς, με τους Κέλτες να δίνουν στην ομάδα του Κλίβελαντ τον μέχρι πρότινος ηγέτη τους Αζάια Τόμας, Τζέι Κράουντερ, Άντε Ζίζιτς αλλά και ένα draft pick πρώτου γύρου του 2018.

Report: CLE agrees to trade Kyrie Irving to BOS for Isaiah Thomas, Crowder, Zizic & 2018 1st-rounder (via The Vertical)#GameTime Tonight! pic.twitter.com/vWSx3LuoLn — NBA TV (@NBATV) August 22, 2017

IT is joining @KingJames in Cleveland. Get the latest news on the Kyrie Irving-Isaiah Thomas trade - NEXT on NBA TV! pic.twitter.com/whbk0Ihafv — NBA TV (@NBATV) August 22, 2017