«Ψήνεται» η ανταλλαγή της δεκαετίας στο NBA (pics)

Και εκεί που μετά τις πρώτες ανταλλαγές όλα έδειχναν να έχουν ηρεμήσει στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, έρχονται δημοσιεύματα από την Αμερική να αναφέρουν πως είναι στα σκαριά μια σπουδαία ανταλλαγή. Μια ανταλλαγή που θα έχει μέσα τους Κάιρι Ίρβινγκ και Αζάια Τόμας. Ο πρώτος θέλει να φύγει από τους Καβαλίερς και η προοπτική των Σέλτικς μόνο άσχημη δεν είναι γι' αυτόν, ενώ ο δεύτερος παρότι έδειχνε πως δεν ήθελε να φύγει από την Βοστώνη, είναι εξαιρετικά πιθανό να είναι από την ερχόμενη χρονιά συμπαίκτης του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Μια ανταλλαγή που αλλάζει δεδομένα, καθώς ειδικά για τους Σέλτικς ο Τόμας ήταν ο απόλυτος ηγέτης και μένει να δούμε τι έχει στο μυαλό του ο δαιμόνιος Ντάνι Έιντζ για να προχωρήσει την συγκεκριμένη κίνηση, αν φυσικά γίνει. Αξίζει πάντως να αναφέρουμε πως ο έγκυρος σε θέματα ΝΒΑ Άντριεν Βονιαρόσφκι, αναφέρει πως στην σπουδαία αυτή ανταλλαγή θα βρίσκονται και οι Τζέι Κράουντερ και Άντε Ζίζιτς.

Cleveland and Boston have moved into serious talks on a trade centered on All-Star guard Kyrie Irving, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 22, 2017

Sources: Boston, Cleveland nearing deal on Kyrie Irving, but details still working to completion. Isaiah Thomas, Crowder, pick(s) in talks. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 22, 2017