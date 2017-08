Στον ατζέντη του ΛεΜπρόν ο Νέρλενς Νόελ (pic)

Συγκεκριμένα στράφηκε στον διάσημο ατζέντη Ριτς Πολ προκειμένου να βρει την καλύτερη δυνατή συμφωνία για το μέλλον του!

Άλλωστε πρόκειται και για τον εκπρόσωπο των ΛεΜπρόν Τζέιμς, Τζον Ουόλ, Έρικ Μπλέντσο, Μπεν Σίμονς και πολλών ακόμα σταρ του ΝΒΑ.

Ο Νόελ προσπαθεί να «πιάσει» το καλύτερο deal με τους Ντάλας Μάβερικς και θεωρεί ότι με την βοήθεια του Πολ θα τα καταφέρει.

Nerlens Noel has hired agent Rich Paul of Klutch Sports for representation, @BBallInsiders has learned.

— Michael Scotto (@MikeAScotto) 21 Αυγούστου 2017