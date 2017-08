Από τη Βοστώνη στο Χιούστον ο Ντεμέτριους Τζάκσον (pic)

Bwin.gr, Live the action! Δοκίμασε την τύχη σου και διεκδίκησε ένα Opel Adam (21+)!

Ο 23χρονος γκαρντ είχε γίνει πέρυσι draft από τους Μπόστον Σέλτικς οι οποίοι τον είχαν επιλέξει στον δεύτερο γύρο και πιο συγκεκριμένα στο νούμερο 45.

Παρόλα αυτά αγωνίστηκε μόλις σε πέντε ματς του ΝΒΑ έχοντας 2 πόντους και 0,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Ουσιαστικά πέρασε τη σεζόν στην G-League με τους Maine Red Claws, ενώ φέτος υπέγραψε στους Χιούστον Ρόκετς two way contract.

Αυτό σημαίνει θα περάσει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν στους Rio Grande Valley Vipers.

ROSTER UPDATE: Rockets have signed FA Guard Demetrius Jackson to a two-way contract. @D_Jay11 was 45th overall pick in 2016 Draft (Boston) pic.twitter.com/b5wxDt8G22

— Houston Rockets (@HoustonRockets) 21 Αυγούστου 2017