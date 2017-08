Ο σοβαρός και αγέλαστος εδώ και χρόνια, Καουάι Λέοναρντ έχει αρχίσει να αλλάζει συμπεριφορά αυτό το καλοκαίρι.

Ο ηγέτης των Σπερς έχει συλληφθεί πολλές φορές να γελάει σε φωτογραφίες (δεν σας λέμε ψέματα), κάτι που μέχρι και ο Μανού Τζινόμπιλι θεωρεί απίθανο.

Το ΤΝΤ βρήκε το μυστικό πρόγραμμα που κρύβεται πίσω αυτή τη μετάλλαξη και το αποκάλυψε!

Kawhi is having the time of his life this summer. pic.twitter.com/B2fW3evhZS

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 22 Αυγούστου 2017