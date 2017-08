Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κρατώντας το βραβείο της Ένωσης Παικτών του ΝΒΑ ανέφερε πως, «ο Βινς είναι μάλλον ο περιφερειακός με τη μεγαλύτερη αθλητικότητα που θα δούμε ποτέ».

Ο φόργουορντ των Σακραμέντο Κινγκς πλέον, αναδείχτηκε ο βετεράνος με τη μεγαλύτερη επιρροή στο παιχνίδι σύμφωνα με τους ίδιους τους πρωταγωνιστές.

Half man, half amazing. Most Influential Veteran goes to the one and only @mrvincecarter15. #PlayersVoice pic.twitter.com/V0lRvzh1Xf

— NBPA (@TheNBPA) 18 Αυγούστου 2017