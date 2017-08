Μάτζικ Τζόνσον και Σάμουελ Λι Τζάκσον σε ρόλο... πλούσιων μεταναστών (pics & vid)

Στο Φόρτε Ντι Μάρμι της Ιταλίας βρέθηκαν οι δύο διάσημοι Αμερικανοί οι οποίοι μετά τα ψώνια τους αποφάσισαν να ξαποστάσουν σε ένα παγκάκι.

Σε μικρό χρονικό διάστημα πλήθος κόσμου τους πλησίασε και τους φωτογράφιζε όχι για το τι ήταν, αλλά γιατί νόμιζαν ότι ήταν.

Ένας Ιταλός δεν τους αναγνώρισε και δημιούργησε ένα meme με τους Μάτζικ Τζόνσον και Σάμουελ Λι Τζάκσον και τα ψώνια τους. Με αφορμή την πολιτική της Λάουρα Μπολντρίνι και της πολιτικής πάνω στο μεταναστευτικό έγραψε στη λεζάντα... «Με τους πόρους της Μπολντρίνι ψωνίζουν στο Φόρτε Ντι Μάρμι, Prada με τα δικά μας 35 ευρώ. Μοιραστείτε αυτή την φωτογραφία αν είστε έξαλλοι».

Τα 35 ευρώ στα οποία αναφέρεται είναι η φήμη περί καθημερινών εσόδων των μετανταστών, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν φαίνεται πως ισχύει.

Πάντως η οικογένεια του βετεράνου μπασκετμπολίστα και του γνωστού ηθοποιού περνούν εξαιρετικά στην Ιταλία κάνοντας ακόμη και τζετ σκι.

Hanging out early this morning in Positano, Italy and decided to jet ski. pic.twitter.com/rAEYAifuP2

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 18 Αυγούστου 2017