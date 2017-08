Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ντονάτας Ουρμπόνας, ο 29χρονος φόργουορντ θα χάσει το Eurobasket λόγω τροφική δηλητηρίασης.

Αυτό σημαίνει ότι και με την απουσία του πρώην παίκτη της Λιέτουβος Ρίτας και νυν της Μπούργκος, η Λιθουανία έμεινε με 14 παίκτες μέχρι να «κοπούν» οι δύο τελευταίοι εν όψει της διοργάνωσης.

Gailius OUT from Eurobasket due to food poisoning in friendly tournament in France, Orleans. 14 players left in Lithuania National Team camp

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 21 Αυγούστου 2017