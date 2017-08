Σκηνές από «τα προσεχώς» με Χάρντεν και Πολ! (vids)

Το δίδυμο των Χιούστον Ρόκετς άρχισε ήδη τις συνεργασίες, έχοντας στην παρέα του και τον Κλιντ Καπέλα ο οποίος θα είναι εκείνος που θα εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις ασίστ των δύο σούπερ σταρ.

Δείτε τις συνεργασίες τους κατά τη διάρκεια φιλανθρωπικού αγώνα που έγινε την Κυριακή (20/8)

That moment @JHarden13 & @CP3 take over the gym. #JHTW pic.twitter.com/2J2512rp14

— Houston Rockets (@HoustonRockets) 20 Αυγούστου 2017