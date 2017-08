Zήσης: «Θα μου λείψεις Ελλάδα!» (pics)

Μπορεί να χρειάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα μας λόγω της έναρξης της προετοιμασίας της Μπάμπεργκ, όμως ο Νίκος Ζήσης έδωσε υπόσχεση μέσω twitter πως θα επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ο Έλληνας γκαρντ έδειξε την αγάπη του για τη χώρα μας, ενώ πληροφόρησε τους φίλους του πως πρέπει να γυρίσει στην Γερμανία, γράφοντας: «Ελλάδα θα λείψεις σε έμενα και την οικογένεια μου αλλά θα επιστρέψω. Πίσω στην Γερμανία για άλλη μια σεζόν στην Μπάμπεργκ»

Η απάντηση της Μπάμπεργκ ήταν άμεση, αφού δημοσίευσε την άφιξη του στη Γερμανία.

Back in Germany for another season with @BroseBamberg !

Greece my family and I will miss you but we will be back!

— Nikos Zisis (@nik683) 20 Αυγούστου 2017