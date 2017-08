Οι παίκτες που «σεληνιάστηκαν» κόντρα στην Team USA! (vid)

Δύσκολα να σκοράρεις πολύ κόντρα στην Team Usa.

Παρόλα αυτά αρκετοί είναι αυτοί που έχουν κάνει θραύση απέναντι στους Αμερικανούς, από τότε που χρησιμοποιούν στην Εθνική τους παίκτες από το ΝΒΑ.

Το «ΗoopsHype» έφτιαξε ένα video για να παρουσιάσει τις καλύτερες εμφανίσεις κόντρα στις ΗΠΑ, με τους Πάτι Μιλς, Μαρκ Γκασόλ και Μανού Τζινόμπιλι να βρίσκονται στις τρεις πρώτες θέσεις.

Ο Αυστραλός παίκτης των Σπερς έβαλε 30 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο, ενώ ο Ισπανός σέντερ και ο Αργεντινός... φόρτωσαν με 29 πόντους το καλάθι τους στους Ο.Α της Αθήνας το 2004.

Απολαύστε το video

These are the best scoring performances against Team USA (with NBA players). pic.twitter.com/JrvWVbcbK3

— HoopsHype (@hoopshype) 20 Αυγούστου 2017