Η εθνική Βοσνίας πανηγύρισε την πρόκρισή της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχοντας στο μυαλό τους τον προπονητή τους.

Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς περνάει δύσκολες ώρες στο νοσοκομείο και δεν κατάφερε να κοουτσάρει του παίκτες του στο τελευταίο παιχνίδι της προ προκριματικής φάσης.

Αυτοί στα αποδυτήρια πάντως τραγούδησαν για χάρη του!!!

Here's what Bosnia and Herzegovina players think of Duško Vujošević! pic.twitter.com/6NT4YUDv46

— Yugobasket (@yugobasket) 20 Αυγούστου 2017