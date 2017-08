Το ΝΒΑ αρνείται πως υπάρχει συνωμοσία για τον Αντετοκούνμπο (pic)

Ο Έλληνας φόργουορντ θα λείψει από το Eurobasket 2017 και η ΕΟΚ κατηγόρησε ευθέως τους Μιλγουόκι Μπακς και το ΝΒΑ τονίζοντας πως υπήρξε συνωμοσία.

Η αμερικανική Λίγκα τοποθετήθηκε με κάθε επισημότητα αναφέροντας πως, «Το ΝΒΑ και οι Μιλγουόκι Μπακς ακολούθησαν την προβλεπόμενη διαδικασία όπως ορίσουν οι κανονισμοί της συμφωνίας μεταξύ ΝΒΑ και FIBA. Ο Γιάννης έχει τραυματισμό ο οποίος αποδείχτηκε ύστερα από πολλαπλές εξετάσεις. Κάθε σκέψη περί συνωμοσία είναι λανθασμένη».

NBA denies Greek basketball federation claim of a plot to keep Giannis from playing in Eurobasket. Statement: pic.twitter.com/bPF526buCW

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) 20 Αυγούστου 2017