Στο Κλίβελαντ έβγαλαν μπλουζάκια «Stay Home» για τον ΛεΜπρόν (pics)

Τις τελευταίες εβδομάδες έχει αναπτυχθεί έντονα η φημολογία που θέλει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να αποχωρεί για δεύτερη φορά από τους Καβαλίερς το επόμενο καλοκαίρι.

Γι 'αυτόν τον λόγο στο Κλίβελαντ κάνουν τα πάντα προκειμένου να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Καβαλίερς και μετά το καλοκαίρι του 2018.

Συγκεκριμένα στα καταστήματα αθλητικών ειδών κυκλοφορούν μπλουζάκια και καπέλα με το νούμερο του ΛεΜπρόν όπου αναγράφεται το μήνυμα «Stay Home».

Άραγε θα πειστεί ο «βασιλιάς»;

Δείτε τα χαρακτηριστικά... προϊόντα

So this is already happening in Akron pic.twitter.com/f5ekd5bsI6

— Ben Axelrod (@BenAxelrod) 19 Αυγούστου 2017