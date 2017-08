Ο Έλληνας φόργουορντ υπέγραψε στον «τοίχο της δόξας» στα γραφεία το ΝΒΑ στην Σανγκάη και μάλιστα δεν παρέλειψε να αναφέρει και το «Greek Freak»!

Δείτε το σχετικό βίντεο που ανέβασε το ΝΒΑ

'The Greek Freak' @Giannis_An34 signs the 'Wall of Fame' at the Shanghai NBA office! #GlobalGame pic.twitter.com/GBiTXY57Ps

— NBA (@NBA) 19 Αυγούστου 2017