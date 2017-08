Από το 2004 βρίσκεται στο ΝΒΑ2Κ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και θα δεσπόζει και στο καινούριο 2Κ18, συμπληρώνοντας 14 χρόνια στο video game.

Έτσι το «the score» θέλησε να κάνει ένα αφιέρωμα στην εξέλιξη των γραφικών του «Βασιλιά» μέσα στο πέρασμα των χρόνων.

Απολαύστε τον

The Evolution of King James - NBA 2K Edition. (Video footage via @VGEvolution) pic.twitter.com/vb1nQ17ZOD

— theScore (@theScore) 18 Αυγούστου 2017