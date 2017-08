To τρελό σερί πόντων σε παιχνίδι του WΝΒΑ! (vid)

Την παράσταση έκλεψαν οι Minnesota Lynx απέναντι στις Indiana Fever, σε ένα ματς που τελείωσε με 111-52 υπέρ των πρώτων.

Εκτός του τρελού σκορ, αυτό που έκανε εντύπωση και αποτέλεσε ρεκόρ στην ιστορία του WNBA, ήταν το γεγονός πως οι Lynx έτρεξαν ένα απίστευτο σερί 37-0 στο πρώτο ημίχρονο και ενώ ο φωτεινός πίνακας έδειχνε 22-9 στο 6ο λετπό.

Η Μinnesota έκανε την Indiana να μετανιώσει πικρά που κατέβηκε να παίξει αυτόν τον αγώνα.

.@minnesotalynx go on 37-0 run, most consecutive points in any game in #WNBA history pic.twitter.com/YlPHBDf4RC

— WNBA (@WNBA) 19 Αυγούστου 2017