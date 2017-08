Κυρίαρχος ο Ουέστμπρουκ στα βραβεία των παικτών του ΝΒΑ! (pics & vids)

Τα βραβεία για την περασμένη σεζόν ανακοίνωσε η Ένωση παικτών του ΝΒΑ.

Οι κατηγορίες ήταν 15 και μερικές από αυτές πολύ πρωτότυπες. Τρεις πρωτιές για τον Ράσελ Ουέστμρουκ (μεταξύ αυτών και του MVP), ενώ από δύο βραβεία πήραν οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Τζοέλ Εμπίντ.

Οι παίκτες θεωρούν πως ο καλύτερος clutch συνάδελφος τους είναι ο Αϊζάια Τόμας, καλύτερος αμυντικός αναδείχθηκε ο Καουάι Λέοναρντ, ενώ το έπαθλο του κορυφαίου προπονητή πήγε στον Γκρεγκ Πόποβιτς.

Δείτε αναλυτικά τα βραβεία:

Καλύτερος rookie: Μάλκολμ Μπρόγκντον

Comeback player: Tζοέλ Εμπίντ

Καλύτερος έκτος παίκτης: Λου Ουίλιαμς

Καλύτερος αμυντικός: Καουάι Λέοναρντ

Δυσκολότερος στο μαρκάρισμα: Ράσελ Ουέστμπρουκ

Παίκτης που θα ευχόσουν να έχεις στην ομάδα σου: ΛεΜπρόν Τζέιμς

Πιο καλοντυμένος: Ράσελ Ουέστπρουκ

Καλύτερη έδρα: Ουόριορς

Clutch performer: Αιζάϊα Τόμας

O Θεός των social media: Τζοέλ Εμπίντ

Καλύτερος προπονητής: Γκρεγκ Πόποβιτς

Βετεράνος με την καλύτερη επιρροή: Βινς Κάρτερ

Παίκτης με το μεγαλύτερο παγκόσμιο αντίκτυπο: ΛεΜπρόν Τζέιμς

ΜVP: Ράσελ Ουέστμπρουκ

Τέλος οι ομάδες κάθε μία ομάδα ξεχωριστά διάλεξε τον καλύτερο συμπαίκτη που υπάρχει στο ρόστερ της.

