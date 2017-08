Τα highlights του MVP Βεζένκοφ (vid)

Οι Βούλγαροι διεύρυναν το αήττητο σερί τους στην α' προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019 και εξασφάλισαν την πρώτη θέση στον Δ' όμιλο, επικρατώντας εκτός έδρας της Λευκορωσίας με κορυφαίο σκόρερ τον άλλοτε παίκτη της Καβάλας, Τσβάνταρ Κοστόφ (21π.).

Σε ό,τι αφορά τον Αλέξανδρο Βεζένκοφ, ο φόργουορντ της Μπαρτσελόνα μέτρησε 18 πόντους με 6/7 βολές, 3/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα στα 29'13" που έμεινε στο παρκέ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του άλλοτε παίκτη του Άρη...

Sasha Vezenkov averaged 16.8 PPG, 10.8 RPG & 2.8 APG in 4 GP with Bulgaria (vs Belarus & Portugal) #FIBAWC

Highlights vs 18pts/7reb pic.twitter.com/Ls6lU1OsHR

— basket24gr (@basket24gr) 17 Αυγούστου 2017