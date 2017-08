Αν «καλουπωθεί» θα... τρομοκρατεί!

Κοιτάζοντας το ρόστερ του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2017-18, δεν ξέρει κάποιος από που να αρχίσει και που να τελειώσει. Από που να πρωτοπιαστεί. Το σίγουρο είναι ότι ο Τσάβι Πασκουάλ ήταν εκείνος που ηγήθηκε των κινήσεων εν όψει της νέας χρονιάς, έκανε τις προτάσεις του, υπέδειξε τους παίκτες που ήθελε και θα ταίριαζε στη φιλοσοφία του, με αποτέλεσμα οι νταμπλούχοι να παρουσιάζονται πιο «γεμάτοι» σε σχέση με πέρυσι.

Ποσοτικά, σίγουρα. Ποιοτικά θα φανεί στην πορεία. Γιατί κανείς δεν μπορεί να βάλει από τώρα το χέρι του στη φωτιά για τον Ντένμον ή τον Όγκαστ ή τον Λοτζέσκι ή τον Μήτογλου ή τον Λεκαβίτσιους ή τον Θανάση Αντετοκούνμπο ή ακόμα και για τον Ίαν Βουγιούκα. Μπορεί να ακούγεται «κλισέ» αλλά άπαντες θα φανούν και θα κριθούν μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ υπό την καθοδήγηση του Καταλανού τεχνικού.

Προς το παρόν θα σταθώ στη φετινή περιφέρεια του Παναθηναϊκού. Για να το θέσω καλύτερα. Γι' άλλη μια χρονιά οι «πράσινοι» αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απειλητικοί έξω από τα 6.75 μέτρα, με τον Τσάβι Πασκουάλ, αν και υπάρχουν παίκτες που μπορούν να κάνουν την ίδια δουλειά εξίσου καλά, ακόμα και αν δεν αγωνίζονται στην backourt.

Μπορεί να αποχώρησαν οι Μάικ Τζέιμς και Τζέιμς Φελντέιν που ήταν παίκτες με πρωτοβουλίες στα μακρινά σουτ, αλλά στη θέση τους αποκτήθηκαν οι Μάρκους Ντένμον και Ματ Λοτζέσκι. Ο Ντένμον αποτελούσε φόβο και τρόμο σε Ιταλία και Τουρκία κάθε φορά που «σηκωνόταν» για το σουτ, με τα ποσοστά του να άγγιζαν το 40%. Οσο για τον Λοτζέσκι; Τα σχόλια περιττεύουν. Ήταν... by far ο καλύτερος και ο πιο έμπιστος σουτέρ του Ολυμπιακού. Αυτό φαινόταν κάθε φορά που έπαιρνε τη μπάλα στο τρίποντο, αφού όλο το ΣΕΦ σηκωνόταν στο πόδι και περίμενε να πανηγυρίσει το εύστοχο σουτ του Βελγοαμερικανού φόργουορντ. Εάν και εφόσον ο Λοτζέσκι είναι υγιής και καταφέρει να «βγάλει» τη σεζόν χωρίς προβλήματα τραυματισμών, τότε θα πρόκειται για τη καλύτερη κίνηση του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Όσο για τον Λεκαβίτσιους; Έχει αποδείξει ότι εάν και εφόσον χρειαστεί, μπορεί να σουτάρει και μάλιστα με καλά ποσοστά. Φυσικά αποκτήθηκε για να καλύψει ένα τεράστιο «κενό» που υπήρχε πέρυσι, όπερ και σημαίνει ο παίκτης που θα δίνει ποιοτικές ανάσες στον Νικ Καλάθη από τη θέση του point guard. Παρόλα αυτά έχει τα φόντα για να πάρει και αυτόν τον ρόλο, αφού εάν βρεθεί μόνος του, οι πιθανότητες να ευστοχήσει θα είναι με το μέρος του.

Και πάμε σε αυτούς που υπήρχαν ήδη από πέρυσι! Κέι Σι Ρίβερς. Ολοι ξέρουν ποιος είναι και πόσο εύκολα μπορεί να «ανοίξει» τις αντίπαλες άμυνες με το φαρμακερό του σουτ. Αν μη τι άλλο ήταν ο καλύτερος σουτέρ του Παναθηναϊκού και ένας από τους καλύτερους της EuroLeague. Μαζί με τον Ματ Λοτζέσκι αναμένεται να συνθέσει ένα «φονικό» δίδυμο στην περιφέρεια, οι οποίοι -κατά συνθήκη- μπορεί να βρεθούν στην ίδια πεντάδα. Και ύστερα ο αντίπαλος προπονητής δεν θα ξέρει ποιον να... πρωτοσταματήσει.

Last but not least, ο Νίκος Παππάς. Μπορεί πέρυσι να ξεδίπλωσε την αμυντική πλευρά του ταλέντου, αλλά όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί για να υπενθυμίσει ότι έγινε γνωστός στο ελληνικό μπάσκετ χάρη στις επιθετικές του αρετές. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι στην Εθνική έχει πάρει τις περισσότερες προσπάθειες στα φιλικά και ότι αποτελεί ένα από τα βασικότερα επιθετικά όπλα της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι και στον Παναθηναϊκό μπορεί να το κάνει και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Μπορεί να εξελίχθηκε φέτος σε πραγματικό... εξολοθρευτή, αλλά στην επίθεση μπορεί να πει ανά πάσα στιγμή «παλιά μου τέχνη, κόσκινο».

Φυσικά όλοι τους βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα της δημιουργίας του Νικ Καλάθη. Ο παίκτης-κομπιούτερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα έχει περισσότερες ανάσες φέτος, αναμένεται να παρουσιάζεται πιο «φρέσκος» κατά τη διάρκεια των αγώνων του Παναθηναϊκού (σ.σ. τουλάχιστον μετά τον πρώτο μήνα, αφού θα προέρχεται και από την καταπόνηση της Εθνικής) και θα είναι εκείνος που θα «κουμαντάρει» όλο το παιχνίδι της ομάδας του. Α! Μιας και μιλάμε για... σουτ, μην ξεχνάτε ότι οι Σίνγκλετον και Γκέιμπριελ (σ.σ. ο Μήτογλου αρχικά δεν θα έχει πολύ χρόνο συμμετοχής) σουτάρουν καλύτερα και από «δυάρια» στην περιφέρεια, γεγονός που -έτσι και αλλιώς- δημιουργεί πολλά προβλήματα στις αντίπαλες ομάδες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν όλα αυτά λειτουργικά; Ο σωστός καταμερισμός των ρόλων και τα πλάνα που θα έχει ετοιμάσει ο Τσάβι Πασκουάλ. Η αλήθεια είναι ότι το... traffic στην «πράσινη» περιφέρεια αυξήθηκε, οι παίκτες που θα διεκδικούν χρόνο συμμετοχής θα είναι περισσότεροι ωστόσο ο Καταλανός τεχνικός είναι εκείνος που ξέρει καλύτερα από τον καθένα πώς θα «καλουπώσει» το νέο ρόστερ.

Εάν και εφόσον βρει την κατάλληλη χημεία και η περιφέρεια (κυρίως) καταφέρει να «δέσει» ίσως και να κάνουμε λόγο για την πιο πλήρης backcourt των τελευταίων ετών στον Παναθηναϊκό.

ΥΓ: Ο Όγκαστ θα χρειαστεί πολύ προπόνηση στις βολές. Το 60% είναι... απαγορευτικό για έναν παίκτη που θα πάρει πολλές μπάλες στο low post.

ΥΓ2: Η παραχώρηση του Χαραλαμπόπουλου στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού είναι η δεύτερη καλύτερη κίνηση του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι μετά την απόκτηση του (υγιής) Λοτζέσκι.