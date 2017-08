«Ο ΛεΜπρόν θα φύγει 100% από το Κλίβελαντ»! (pic)

O «Βασιλιάς» είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από το Οχάιο το επόμενο καλοκαίρι για δεύτερη φορά στην καριέρα του, κάτι που γνωρίζουν ακόμη και οι άνθρωποι της ομάδας. Ο Chris Sheridan προχώρησε το θέμα και εξήγησε πως η εφετινή σεζόν είναι η τελευταία του ΛεΜπρόν στο Κλίβελαντ!

«Αυτή θα είναι η τελευταία σεζόν του ΛεΜπρόν στους Καβαλίερς. Φεύγει 100%. Η σχέση του με τους ιδιοκτήτες δεν μπορεί να αποκατασταθεί» ανέφερε το tweet του Αμερικανού δημοσιογράφου.

NBA source said today: "This will be LeBron's final season in Cleveland. He is 100 percent leaving. Relationship with owners beyond repair."

— Chris Sheridan (@sheridanhoops) 16 Αυγούστου 2017